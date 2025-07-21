В Красноярском крае выросли цены на бензин. Об этом сообщили в Красноярскстате.
За июнь 2025 года по сравнению с маем бензин в регионе стал дороже на 0,95%. Сильнее всего вырос АИ-95 — на 1,06% до 61,28 рубля. АИ-92 подорожал на 0,92% — до 56,99 рубля. Более дорогое топливо выросло в цене незначительно.
Темпы роста цен на бензин в июле оказались выше, чем за предыдущие два месяца. В мае бензин дорожал на 0,73%, в апреле — на 0,56%.
Ранее сообщалось о падении спроса на автомобили с пробегом в Красноярском крае.