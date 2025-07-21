Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области сократилось почти на 60%

«Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад. В первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тыс. против 560 тыс. за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее», — говорят авторы рейтинга.