Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области сократилось почти на 60%

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Оно опубликовало рейтинг регионов по развитию ипотеки.
Челябинская область в нем оказалась на 20 месте из 85 возможных (без учета присоединенных территорий).
Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня южноуральцев составила 0,72%, средний размер ипотечного кредита в январе-мае составил 3,22 млн рублей. Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2024-го — минус 59,5%.
«Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад. В первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тыс. против 560 тыс. за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее», — говорят авторы рейтинга.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели, как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
По оценкам РИА Новости, в среднем в России на тысячу человек экономически активного населения за июнь 2024 — май 2025 года было выдано порядка 13,4 ипотечного кредита. Для сравнения, годом ранее на 1000 человек экономически активного населения выдавалось 25,5 ипотечных кредитов, что стало рекордным значением за всю историю развития ипотеки в России. На Южном Урале этот показатель сейчас 16,7, то есть, за год в среднем 16−17 человек из тысячи экономически активного населения взяли ипотечный кредит.
В лидирующей группе за пределами первой тройки — Республики Тыва, Бурятия и Тюменская область — расположились Якутия, Башкирия, Архангельская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Ингушетии и Чечне. В этих регионах в среднем сумма кредита составляет чуть больше 1 млн, а в Москве в 7 раз превышает аналогичный показатель.