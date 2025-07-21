В Казахстане установили рекорд по вводу квартир, но цены не падают

С января по июнь 2025 года в Казахстане, как отмечает Telegram-канал Data Hub, ввели в эксплуатацию 72,3 тыс. квартир. Это самый высокий уровень первого полугодия по меньшей мере за последние семь лет — за год показатель вырос сразу на 7,1%.