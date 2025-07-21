В Казахстане установили рекорд по вводу квартир, но цены не падают

С января по июнь 2025 года в Казахстане, как отмечает Telegram-канал Data Hub, ввели в эксплуатацию 72,3 тыс. квартир. Это самый высокий уровень первого полугодия по меньшей мере за последние семь лет — за год показатель вырос сразу на 7,1%.
В целом в 15 из 20 регионов страны наблюдается прирост ввода жилья. Абсолютным лидером в текущем году стал Алматы, в котором ввели на 1,9 тыс. квартир больше, чем год назад.
В Шымкенте и Туркестанской области прирост составил по 900 квартир, а в Астане, напротив, зафиксировано снижение на 1,1 тыс. Впрочем, почти половина всех новых квартир в стране (47%) пришлась именно на Алматы и столицу.
Рекорд зафиксирован не только по количеству, но и по площади: 7,9 млн квадратных метров жилья. Это максимум для января-июня как минимум с 2015 года. Если сравнить с 2024 годом, то прирост составит 6,6%.
Казалось бы, чем больше квартир — тем доступнее жилье. Однако на рынке Казахстана эта логика не работает: в июне 2025 года стоимость «первички» выросла на 9,5% в годовом выражении.
В Алматы, который является лидером по вводу нового жилья, прирост вообще достиг 15,3%. В Шымкенте цены выросли на 16,1%, а в Астане — на 5,9%.
В целом недвижимость в Казахстане дорожает безостановочно. Если в июне 2025 года 1 квадратный метр первичного жилья стоил в среднем 527 220 тенге, то годом ранее было 488 366 тенге. В 2023 году средний ценник составлял 486 880 тенге, а в 2022 году фиксировался в районе 419 277 тенге.