В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

В 2026 году в России могут ввести штрафы за расчеты в криптовалюте. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Депутат отметил, что необходимо урегулировать вопрос ответственности, поскольку криптовалютная тема в настоящее время не имеет четких правовых рамок.
Издание акцентирует внимание на том, что в начале апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала на необходимость ужесточения ответственности за применение криптовалют для внутренних расчетов в стране.
По словам директора юридического департамента ЦБ Андрея Медведева, законопроект предусматривает штрафы для физических лиц в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до одного миллиона рублей.