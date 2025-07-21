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В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Сфера криптовалюты сейчас является серой зоной, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году в России могут ввести штрафы за расчеты в криптовалюте. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат отметил, что необходимо урегулировать вопрос ответственности, поскольку криптовалютная тема в настоящее время не имеет четких правовых рамок.

Издание акцентирует внимание на том, что в начале апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала на необходимость ужесточения ответственности за применение криптовалют для внутренних расчетов в стране.

По словам директора юридического департамента ЦБ Андрея Медведева, законопроект предусматривает штрафы для физических лиц в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

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