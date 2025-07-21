На Удельном рынке собираются снести часть торговых корпусов ради парковки

По данным «Ъ-СПб», ряд торговых павильонов справа от входа, тем не менее, собираются оставить. С чем связан готовящийся демонтаж торговых точек на «Уделке», официально не уточняется. Один из работников рынка заявил, что на месте корпусов хотят разместить парковку. При этом паспорт работ на объекте отсутствует.