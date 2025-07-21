Жители Ленинского района Новосибирска будут жить без горячей воды до 3 августа

Также в контуре отключений окажутся посёлок Затон, жилмассив «Чистая слобода» (ул. Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Киевская, Новосибирская, Широкая, Невельского, Колхидская, Забабуева, Фасадная, Халтурина, Филатова, Спортивная, жилмассивы «Любимый», жилые комплексы «Радуга» и «Аквамарин»), ул. Троллейная (от ул. Широкая до ул. Плахотного), ул. Степной — нечетная сторона (от ул. Троллейная до ул. Тихвинской, Степная, 31, 33, Титова — от Троллейной до жилого комплекса «Чистая слобода»), промышленная площадка НПО «Сибсельмаш», «Сибтекстильмаш» в районе ул. Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.