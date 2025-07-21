Рост цен заставил москвичей отказаться от кладовых в новостройках

По данным «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Страна Девелопмент», за шесть месяцев было продано 4,1 тыс. кладовых. В bnMAP.pro фиксируют падение на 26,1%, до 6,5 тыс. лотов. Наибольшее снижение спроса — в сегменте комфорт-класса (-36,2%), тогда как в премиальном сегменте продажи выросли, но их доля составила лишь 11%.
Средняя цена кладовой за год подскочила на 29,1%, до 674 тыс. руб. за кв. м, однако в массовом сегменте рост составил всего 2,7%. При этом предложение увеличилось на 31,9% — до 8 тыс. объектов. Девелоперы используют кладовые для повышения маржинальности проектов, но теперь вынуждены сокращать их количество из-за падения спроса.