Рост цен заставил москвичей отказаться от кладовых в новостройках

Средняя цена кладовой за год подскочила на 29,1%, до 674 тыс. руб. за кв. м, однако в массовом сегменте рост составил всего 2,7%. При этом предложение увеличилось на 31,9% — до 8 тыс. объектов. Девелоперы используют кладовые для повышения маржинальности проектов, но теперь вынуждены сокращать их количество из-за падения спроса.