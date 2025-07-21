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В Госдуме предложили освободить бойцов СВО от налога на проценты по вкладам

Мера может коснуться и многодетных семей.

Источник: Аргументы и факты

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила освободить участников спецоперации на Украине и многодетные семьи от налога на проценты по вкладам, полученные в период с текущего по 2027 год.

«Это поможет снизить финансовую нагрузку на защитников Отечества и семьи с тремя и более детьми, а также повысит привлекательность банковских вкладов для данных категорий граждан», — отмечается в сообщении фракции в ее Telegram-канале.

Депутаты подготовили соответствующий законопроект и направили его на заключение в правительство России.

К слову, на днях комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, согласно которой гражданские жены погибших бойцов СВО смогут получить право на ряд льгот.

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