В Госдуме предложили освободить бойцов СВО от налога на проценты по вкладам

«Это поможет снизить финансовую нагрузку на защитников Отечества и семьи с тремя и более детьми, а также повысит привлекательность банковских вкладов для данных категорий граждан», — отмечается в сообщении фракции в ее Telegram-канале.
Депутаты подготовили соответствующий законопроект и направили его на заключение в правительство России.
К слову, на днях комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, согласно которой гражданские жены погибших бойцов СВО смогут получить право на ряд льгот.
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