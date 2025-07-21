В России готовятся массовые сокращения работников: кто в зоне риска

Об этом свидетельствуют данные из доклада Центрального банка страны об экономической обстановке в регионах, сообщает ИА DEITA.RU.
Как удалось зафиксировать специалистам, доля компаний, планирующих сокращения, выросла вдвое по сравнению с первым полугодием 2025. Так, ещё в январе этого года в России насчитывалось всего 6,9% компаний, которые готовились к увольнению работников.
Главными причинами грядущих массовых увольнений в регуляторе назвали резкое снижение спроса на продукцию компаний, а также резко возросшие издержки. Эти факторы привели к ощутимому замедлению деловой активности, подчеркнули эксперты Центробанка.
В ведомстве также отметили, что в течение второй половины этого года в зоне риска будут находиться сотрудники предприятий из таких сфер, как машиностроение, фармацевтика и добыча полезных ископаемых. Именно среди них ожидаются массовые увольнения.
Те граждане, которым удастся сохранить своё рабочее место, столкнутся с повышением нагрузки, т.к. общий объём задач начнут распределяться на меньшее количество людей. Тем, кто лишится работы, придётся испытать на себе увеличение конкуренции на рынке труда, пишет РБК.