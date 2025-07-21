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Глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси

В Беларуси ажиотаж на сахар ликвидировало МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как в Беларуси ажиотаж на сахар ликвидировало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказали в эфире СТВ.

Так, глава ведомства Вадим Синявский рассказал, что в Беларуси вопрос государственного резерва находится в полном контроле МЧС.

— Наши предприятия хранят материальные ценности для решения задач реагирования на чрезвычайную ситуацию, ее ликвидации, а также обеспечения устойчивой работы экономики, — пояснил министр по чрезвычайным ситуациям.

Синявский затем рассказал, как несколько лет назад в Беларуси возник ажиотаж на сахар. И тогда его дефицит устранило как раз МЧС.

— Мы сахар поставили в магазины — и весь ажиотаж пропал, — подчеркнул Синявский.

К слову, вот что ранее президент Беларуси Александр говорил о войне за сахар на полках магазинов.

Тем временем Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко.

А еще житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok: «Рады даць не магу!».