Глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси

Стало известно, как в Беларуси ажиотаж на сахар ликвидировало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказали в эфире СТВ.
Так, глава ведомства Вадим Синявский рассказал, что в Беларуси вопрос государственного резерва находится в полном контроле МЧС.
— Наши предприятия хранят материальные ценности для решения задач реагирования на чрезвычайную ситуацию, ее ликвидации, а также обеспечения устойчивой работы экономики, — пояснил министр по чрезвычайным ситуациям.
Синявский затем рассказал, как несколько лет назад в Беларуси возник ажиотаж на сахар. И тогда его дефицит устранило как раз МЧС.
— Мы сахар поставили в магазины — и весь ажиотаж пропал, — подчеркнул Синявский.
К слову, вот что ранее президент Беларуси Александр говорил о войне за сахар на полках магазинов.
Тем временем Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко.
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