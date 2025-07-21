Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов

Накануне, 20 июля, аэропорты в Москве вновь ограничивали работу из-за атаки беспилотников. Как сообщили в Росавиации, с 19 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из них 78 из них должны были прилететь в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Три десятка перенаправленных рейсов принял Пулково в Санкт-Петербурге, авиакомпании предупредили о смене расписания.