В Екатеринбурге построят одну из крупнейших киберспортивных арен России

Уже в ближайшие два месяца там появится около 130 компьютеров, bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-зоны и студия для стриминга. Все это позволит как обучать и тренировать киберспортсменов, так и проводить турниры различного масштаба.
На площади в 3 тыс. кв.м. сможет одновременно тренироваться до 200 спортсменов, а уже во время соревнований, «Маяк Арена» вместит в себя еще 200 зрителей.
«Первые всероссийские соревнования по киберспорту примем на новой арене уже осенью этого года в рамках конгресса “Форум Будущего”. Затем проведём международные соревнования для спортсменов стран-участниц БРИКС. Екатеринбург — будущая столица киберспорта на Урале!» — заявил Паслер.