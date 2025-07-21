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В Екатеринбурге построят одну из крупнейших киберспортивных арен России

В Екатеринбурге построят «Маяк Арену» — третью по площади в России киберспортивную арену. Появление такого объекта в городе и возможность принимать у себя крупные российские и международные соревнования, сделает его международной столицей киберспорта, считает врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Строительные работы движутся к завершению.

Уже в ближайшие два месяца там появится около 130 компьютеров, bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-зоны и студия для стриминга. Все это позволит как обучать и тренировать киберспортсменов, так и проводить турниры различного масштаба.

На площади в 3 тыс. кв.м. сможет одновременно тренироваться до 200 спортсменов, а уже во время соревнований, «Маяк Арена» вместит в себя еще 200 зрителей.

«Первые всероссийские соревнования по киберспорту примем на новой арене уже осенью этого года в рамках конгресса “Форум Будущего”. Затем проведём международные соревнования для спортсменов стран-участниц БРИКС. Екатеринбург — будущая столица киберспорта на Урале!» — заявил Паслер.