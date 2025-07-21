Башкирские новостройки подешевели на 1,2% за месяц

По стране за шесть месяцев этого года застройщики реализовали 10,4 млн кв. м жилья на 2,1 трлн руб. Снижение по объёму площадей к январю-июню 2024 составило −26%, денежный объём уменьшился на 16% (за счёт подорожания «квадрата»).