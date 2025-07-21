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Башкирские новостройки подешевели на 1,2% за месяц

Рынок ипотек хоть и не рухнул, но продолжает существенно охлаждаться. Это заметно и по стагнации цен, и по сокращению объёмов строительства.

Источник: Башинформ

Если за первое полугодие 2024 года рост цен на строящиеся квартиры в Башкирии составил 5%, за январь-июнь 2025 — 0,55%, по данным аналитиков Дом.рф — оператора льготных ипотечных программ.

В июне цены на новостройки по республике снизились на 1,24% к маю, а к июню 2024 подросли на 2,5%.

Типовое жильё и «комфорт» в регионе подешевели на 0,8% к маю, а бизнес-класс и «элита» показали −5%. В годовом сравнении массовый сегмент прибавил 3,3%, а элитный снизился на 4,3%.

Ставки по ипотечным кредитам начали снижение., но продолжают оставаться запретительно высокими. На конец июня средняя ставка на первичном рынке составляла 24,91%, на вторичном — 24,93%, рефинансирование — 25,78%. Год назад ставка были 18,32%, 18,49%, 18,46%, соответственно.

По стране за шесть месяцев этого года застройщики реализовали 10,4 млн кв. м жилья на 2,1 трлн руб. Снижение по объёму площадей к январю-июню 2024 составило −26%, денежный объём уменьшился на 16% (за счёт подорожания «квадрата»).