Red Wings начнет выполнять рейсы из Казани и Екатеринбурга в Геленджик

Из столицы Татарстана полеты стартуют с 6 августа и будут выполняться один раз в неделю, по средам. Минимальная стоимость перелета в одну сторону без багажа составляет 17 тыс. руб., при покупке билета в обе стороны с багажом (до 20 кг) цена начинается от 40 тыс. руб.