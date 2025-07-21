В Новосибирске пять автобусов возобновили движение по своим маршрутам. Изменения были связаны с закрытием проезжей части улицы Новогодней, которая сейчас снова открыта. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Речь идет об автобусах № 16, 45, 45к, 68 и 88.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что закрытие движения на улице Новогодней продлили из-за ремонтных работ на магистральной тепловой сети. Во время ограничений автобусы следовали по маршруту через проспект Карла Маркса, площадь профессора Лыщинского, улицу Немировича-Данченко, а затем возвращались к своим обычным схемам.