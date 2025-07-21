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Новый аэропорт Омска примет первый рейс в конце 2028 года

Запуск аэропорта станет важным фактором развития региона.

Источник: Freepik

Первый рейс из аэропорта Омск-Фёдоровка запланирован на 25 декабря 2028 года. Проект предусматривает строительство современного аэродрома класса «Б» с взлётно-посадочной полосой длиной 3 200 метров. Об этом говорится в проекте регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения.

К 2048 году ожидается значительный рост пассажиропотока: 3,6 миллиона человек на внутренних направлениях и более 900 000 — на международных. Терминал сможет обслуживать до 720 пассажиров в час.

Запуск аэропорта станет важным фактором развития региона, повысит его инвестиционную привлекательность и укрепит внешнеэкономические связи, особенно с азиатскими странами. Проект также будет способствовать развитию туризма и улучшению транспортной логистики.

Ранее мы сообщали, что заключено соглашение на строительство аэропорта Омск-Фёдоровка.