Власти региона реконструируют дорогу возле старого пермского аэропорта

Напомним, старый терминал аэропорта (более 4 тыс. кв. м), в районе которого проходит ул. Аэродромная, планируемая к реконструкции, в 2017 году заменило новое здание. Новый терминал площадью почти 30 тыс. кв. м построила компания «Новапорт». Недавно стало известно, что на месте старого аэровокзала может появиться отдельный бизнес-терминал. По данным источника, его рассчитывают возвести на ул. Аэродромной на месте старого аэровокзала, который демонтировали в прошлом году.