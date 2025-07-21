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Башкирия возобновляет прямые рейсы во Вьетнам

Первый рейс запланирован на ноябрь этого года.

Источник: Башинформ

Башкортостан возобновляет прямые рейсы во Вьетнам. Как сообщил на оперативном совещании в ЦУР РБ Глава РБ Радий Хабиров, первый самолет выполнит маршрут 7 ноября.

Ранее Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте «Уфа».