Башкирия возобновляет прямые рейсы во Вьетнам

Башкортостан возобновляет прямые рейсы во Вьетнам. Как сообщил на оперативном совещании в ЦУР РБ Глава РБ Радий Хабиров, первый самолет выполнит маршрут 7 ноября.
Ранее Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте «Уфа».
Первый рейс запланирован на ноябрь этого года.
Башкортостан возобновляет прямые рейсы во Вьетнам. Как сообщил на оперативном совещании в ЦУР РБ Глава РБ Радий Хабиров, первый самолет выполнит маршрут 7 ноября.
Ранее Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте «Уфа».