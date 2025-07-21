В Башкирии средний размер кредита на жилье составил 3,4 млн рублей

Согласно анализу, в среднем на 1 тыс. жителей республики оформляется 22 ипотеки, что на 56,4% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита на покупку жилья составил 3,4 млн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 0,6%.