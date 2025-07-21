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В Башкирии средний размер кредита на жилье составил 3,4 млн рублей

Башкирия заняла пятое место среди российских регионов по развитию ипотеки, следует из исследования «РИА Новости».

Источник: Коммерсантъ

Согласно анализу, в среднем на 1 тыс. жителей республики оформляется 22 ипотеки, что на 56,4% меньше, чем годом ранее. Средний размер кредита на покупку жилья составил 3,4 млн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня — 0,6%.

Лидерами по количеству ипотечных кредитов на 1 тыс. жителей стала Тыва, Бурятия и Тюменская область, где средний размер кредита жилье составил от 3,9 млн руб. до 4,6 млн руб. Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия: средний размер ипотечного кредита составил 1 млн руб.

Рейтинг подготовлен по данным Центробанка и Росстата. Аналитики оценивали число выданных ипотечных кредитов за последний год на 1 тыс. жителей.