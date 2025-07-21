«Узбекнефтегаз» попрощается с производством АИ-80

Советник министра экологии Расул Кушербаев отметил, что с будущего года в республике планируется продавать только бензин марок АИ-95 и АИ-80. Мера направлена на охрану окружающей среды в рамках стратегии «Узбекистан-2030».
По данным Нацкомстата, на начало июня 2025 года в Узбекистане произвели 488,2 тыс. тонн бензина, дизеля — 441,4 тыс. тонн.
АИ-80 — это марка бензина с октановым числом 80. Он используется в основном в старых моделях автомобилей и сельскохозяйственной технике с низкой степенью сжатия.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в 2024 году наманганские автозаправки продали некачественный бензин на 103 млн сумов.