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«Узбекнефтегаз» попрощается с производством АИ-80

В пресс-службе «Узбекнефтегаз» изданию Kursiv Uzbekistan подтвердили информацию, что в сентябре нынешнего года планируется прекратить производство АИ-80.

Источник: Курсив

Советник министра экологии Расул Кушербаев отметил, что с будущего года в республике планируется продавать только бензин марок АИ-95 и АИ-80. Мера направлена на охрану окружающей среды в рамках стратегии «Узбекистан-2030».

По данным Нацкомстата, на начало июня 2025 года в Узбекистане произвели 488,2 тыс. тонн бензина, дизеля — 441,4 тыс. тонн.

АИ-80 — это марка бензина с октановым числом 80. Он используется в основном в старых моделях автомобилей и сельскохозяйственной технике с низкой степенью сжатия.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в 2024 году наманганские автозаправки продали некачественный бензин на 103 млн сумов.