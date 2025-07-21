Экономист Фрумина: россиянам могут блокировать переводы денег по ошибке

«Ситуация такая: у меня дома идет ремонт, строитель — мой знакомый, сегодня нужно было срочно рассчитаться за материалы. Я ему говорю: “Назови сумму, я переведу, а ты заплатишь”. Обычная бытовая история. Я пыталась отправить деньги через Систему быстрых платежей — три раза перевод на сумму в 60 тыс. рублей был отклонен. В итоге он сказал: “У меня есть наличные, я пока сам заплачу”. ~А вечером захожу в онлайн-банк — он заблокирован. Я попыталась снова зайти — безуспешно. Потом мне звонят и спрашивают: “А почему вы переводили деньги этому человеку?” Я, как на допросе, все объясняю~. В ответ: “Вы знаете о мошенниках?” Да, говорю, знаю. И про СМС знаю, и никому ничего не передаю. Но у меня уже началась настоящая истерика», — рассказала Светлана. «Газете.Ru».