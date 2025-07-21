Air China приступила к полетам из Пекина в Ташкент

Рейсы из Пекина в Ташкент будут совершать трижды в неделю — во вторник, четверг и субботу.
Первый полет по этому маршруту выполнен 19 июля. Самолет традиционно встретили водной аркой.
«Air China стремится не просто перевозить пассажиров, но и открывать новые горизонты, соединяя людей, города и возможности. Мы делаем ставку на надёжность, комфорт и высокий уровень сервиса на каждом этапе полета», — заявил представитель китайской компании.
В свою очередь, первый замглавы UzAirports Умид Хамраев сказал, что маршрут будет пользоваться высоким спросом.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Centrum Air запустит прямые полеты из Ташкента в Сеул с 25 июля.