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Air China приступила к полетам из Пекина в Ташкент

Авиакомпания Air China запустила прямые рейсы между столицами Китая и Узбекистана, сообщил Uzbekistan Airports.

Рейсы из Пекина в Ташкент будут совершать трижды в неделю — во вторник, четверг и субботу.

Первый полет по этому маршруту выполнен 19 июля. Самолет традиционно встретили водной аркой.

«Air China стремится не просто перевозить пассажиров, но и открывать новые горизонты, соединяя людей, города и возможности. Мы делаем ставку на надёжность, комфорт и высокий уровень сервиса на каждом этапе полета», — заявил представитель китайской компании.

В свою очередь, первый замглавы UzAirports Умид Хамраев сказал, что маршрут будет пользоваться высоким спросом.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Centrum Air запустит прямые полеты из Ташкента в Сеул с 25 июля.