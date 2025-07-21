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Новый прямой рейс из Минска в Алматы откроется 10 августа

Рейсы Минск — Алматы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Маршрутная сеть из Национального аэропорта Минск дополнится прямым регулярным рейсом в Алматы (Казахстан), сообщила пресс-служба белорусской воздушной гавани.

Новый прямой маршрут Алматы — Минск — Алматы запустит авиакомпания SCAT. Старт новому направлению будет дан 10 августа.

«Рейсы будут выполняться в Национальный аэропорт Минск дважды в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Примерное время полета составит чуть более пяти часов. Как сообщили в аэропорту Минск, билеты уже в продаже.

Согласно информации на сайте авиакомпании, в день открытия нового направления (10 августа) билет из Минска в Алматы стоит чуть более 322 долларов, в настоящий момент в продаже осталось всего шесть 6илетов по этой цене. Если возвращение в Минск запланировать на ближайшую после вылета в Алматы среду, то есть 13 августа, стоимость билетов туда и обратно составит 592 доллара. Но билетов на этот день тоже уже осталось совсем немного.