Новый прямой рейс из Минска в Алматы откроется 10 августа

Согласно информации на сайте авиакомпании, в день открытия нового направления (10 августа) билет из Минска в Алматы стоит чуть более 322 долларов, в настоящий момент в продаже осталось всего шесть 6илетов по этой цене. Если возвращение в Минск запланировать на ближайшую после вылета в Алматы среду, то есть 13 августа, стоимость билетов туда и обратно составит 592 доллара. Но билетов на этот день тоже уже осталось совсем немного.