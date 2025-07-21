В Крыму выросло число самозанятых

«Число субъектов МСП и самозанятых на 1 июля выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму», — сказано в сообщении.
Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.
Аксенов подчеркнул, что, за шесть месяцев текущего года предпринимателям оказан целый ряд мер финансовой и инфраструктурной поддержки. Бизнесменам выдают микрозаймы, лизинг, поручительские кредиты, а также организовывают профессиональные консультации, мероприятия и обучения.
Ранее региональный представитель проекта «Росмолодежь. Предпринимай» Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства выразил.