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В Крыму выросло число самозанятых

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Freepik

«Число субъектов МСП и самозанятых на 1 июля выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму», — сказано в сообщении.

Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.

Аксенов подчеркнул, что, за шесть месяцев текущего года предпринимателям оказан целый ряд мер финансовой и инфраструктурной поддержки. Бизнесменам выдают микрозаймы, лизинг, поручительские кредиты, а также организовывают профессиональные консультации, мероприятия и обучения.

Ранее региональный представитель проекта «Росмолодежь. Предпринимай» Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства выразил.

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