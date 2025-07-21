В Крыму выросло число самозанятых

Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.