Казахстанскую нефть стали активнее покупать в Азии

Азиатские заводы в августе приобрели больше, чем в июле, нефти смеси CPC Blend, поставляемой по КТК. Unipec (торговое подразделение крупнейшего в Азии НПЗ Sinopec), южнокорейские SK Energy и GS Energy, а также индийская Reliance Industries приобрели каждая не менее 1 млн баррелей CPC Blend.
Это произошло на фоне снижения спроса со стороны заводов в Средиземноморье на казахстанскую нефть, что, в свою очередь, увеличило скидку на поставки CPC примерно на 1 доллар за баррель. Цены для поставок CPC Blend в Северную Азию установились в районе $3,5−4 за баррель выше эталонного для Азии сорта нефти Dubai. Это ниже уровня цен на другую ближневосточную марку Murban, стоимость которой в Дубае составляет около $4,70 за баррель.
Рост доступности каспийской нефти на азиатских рынках также был вызван снижением ценовой разницы между эталонными сортами Brent и Dubai — она уже меньше $1,6 за баррель. Кроме того, растет стоимость фрахта сверхбольших танкеров, перевозящих сырую нефть по маршруту Ближний Восток — Китай, что также сделало поставки из Казахстана, США и Бразилии более выгодными по сравнению с нефтью, добываемой на Ближнем Востоке.
Напомним, что экспорт нефти Казахстаном за первое полугодие составил 39,6 млн тонн и вырос на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил, что по итогам 2025 года Казахстан планирует экспортировать 70,5 млн тонн нефти, что на 2,7% больше результата прошлого года.