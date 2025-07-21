Казахстанскую нефть стали активнее покупать в Азии

Это произошло на фоне снижения спроса со стороны заводов в Средиземноморье на казахстанскую нефть, что, в свою очередь, увеличило скидку на поставки CPC примерно на 1 доллар за баррель. Цены для поставок CPC Blend в Северную Азию установились в районе $3,5−4 за баррель выше эталонного для Азии сорта нефти Dubai. Это ниже уровня цен на другую ближневосточную марку Murban, стоимость которой в Дубае составляет около $4,70 за баррель.