Нижний Новгород вошел в десятку городов с самой высокой предлагаемой зарплатой

По этому показателю Нижний вошел в топ-10 городов-миллионников, расположившись на девятом месте. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование hh.ru.
При этом ожидания нижегородцев соответствуют предлагаемой зарплате.
При этом самая высокая предлагаемая «получка» отмечается в Москве и Санкт Петербурге — 100 тысяч и 84,6 тысячи рублей соответственно. На третьем месте оказалась Уфа — там местным жителям предлагается 75,2 тысячи рублей. Вместе с тем в российской столице предложения по зарплате совпадают с ожиданиями соискателей, а в Петербурге они хотят на 2 тысячи рублей больше — 86,7 тысячи руб.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область заняла 65 место в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки в 2025 году.