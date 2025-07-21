Нижний Новгород вошел в десятку городов с самой высокой предлагаемой зарплатой

При этом самая высокая предлагаемая «получка» отмечается в Москве и Санкт Петербурге — 100 тысяч и 84,6 тысячи рублей соответственно. На третьем месте оказалась Уфа — там местным жителям предлагается 75,2 тысячи рублей. Вместе с тем в российской столице предложения по зарплате совпадают с ожиданиями соискателей, а в Петербурге они хотят на 2 тысячи рублей больше — 86,7 тысячи руб.