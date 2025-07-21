На улице Балтийской в Светлогорске разрешили построить гостиничный комплекс. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Разрешение выдали ООО «СЗ “Эко-Город”». Гостиница появится на участке с кадастровым номером 39:17:010006:351. Площадь территории составляет 1,3 гектара. Отель планируют сдать в июле 2030 года.
В реестре разрешений на сайте правительства не указаны характеристики нового объекта. В марте власти стали скрывать эту информацию.
ООО «СЗ “Эко-Город”» входит в группу «К8» Александра Качановича. Впервые инвестор представил проект гостиницы со спа и парковкой за базой футбольного клуба «Балтика» осенью 2023 года. Тогда участники градосовета предложили понизить высоту комплекса и отправили концепцию на доработку.
Обновлённый проект утвердили в июне 2024 года. Гостиницу на улице Балтийской предложили сделать семиэтажной. На первом уровне разместят большой спа, а также коммерческие помещения, часть недвижимости отдадут муниципалитету. В комплексе планируют обустроить более 570 апартаментов и паркинг на 265 автомобилей. Здание выполнят в современном стиле. В отделке применят белую штукатурку, тёмную плитку и декоративные вставки из дерева.
Группа «К8» реализует несколько крупных проектов на побережье Калининградской области. В Светлогорске ввели в эксплуатацию гостиницу на месте «Руси» и строят несколько туристических комплексов на улице Верещагина. В Зеленоградске возводят отель с апартаментами на променаде, где находился недострой «Газпрома». Кроме того, «К8» представил проект туристско-рекреационного кластера с крупнейшим в России крытым аквапарком в Сокольниках.