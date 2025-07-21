На АЗС Пермского края резко взлетела средняя цена за литр бензина

Средняя цена на бензин марки АИ-95 с 8 по 14 июля выросла на 28 коп. до 61,96 ₽, с конца июня — на 36 коп. Чуть меньший рост до 57,02 ₽ показал бензин АИ-92 — на 33 коп. с конца июня и 25 коп. за вторую неделю июля соответственно.