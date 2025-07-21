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На АЗС Пермского края резко взлетела средняя цена за литр бензина

С конца июня рост составил 35 копеек.

Источник: Комсомольская правда

Росстат продолжил публикацию статистических материалов о потребительских ценах на нефтепродукты в регионах России. На автозаправочных станциях Пермского края с конца июня цена за литр бензина в среднем выросла на 35 коп. Наибольший рост показал бензин марки АИ-95.

Средняя цена на бензин марки АИ-95 с 8 по 14 июля выросла на 28 коп. до 61,96 ₽, с конца июня — на 36 коп. Чуть меньший рост до 57,02 ₽ показал бензин АИ-92 — на 33 коп. с конца июня и 25 коп. за вторую неделю июля соответственно.

Три недели не растет средняя цена за литр бензина АИ-98 и дизельного топлива — 86,00 ₽ и 71,91 ₽ за литр соответственно.

Средняя цена бензина в Пермском крае составляет 59,98 ₽, в ПФО — 58,91 ₽, России — 60,66 ₽ за литр. В Приволжском округе самый дорогой бензин в Нижегородской области — 60,40 ₽. В топ-5 также входят: Пензенская обл. — 59,69 ₽, Удмуртия — 59,44 ₽, Саратовская обл. — 59,27 ₽.