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Аналитики ЕАБР сказали, что поддерживает рост экономики в Беларуси

Аналитики ЕАБР назвали факторы, которые поддерживают рост белорусской экономики.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР сказали, что поддерживает рост экономики в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

Специалисты обращают внимание, что в Беларуси рост ВВП составил 2,1% год к году в период с января по июль 2025 года после 2,5% за январь — май. Согласно итогам I полугодия объем промышленного выпуска оказался близким к уровню аналогичного периода 2024 года после роста на 1% за январь — май.

«Рост экономики поддерживается секторами, ориентированными на внутренний спрос», — отметили в ЕАБР.

Так, в I полугодии розничный товарооборот вырос на 9% год к году, а товарооборот общественного питания — на 4,9%, сохранив при этом темпы близкие к уровню января-мая. Аналитики добавляют, что устойчивый рост сохраняется в строительстве. Речь идет про +13% год к году за период с января по июнь.

Согласно приведенным данным, на повышенном уровне также сохраняется и инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал увеличились на 14% год к году за январь — июнь после 14,7% за январь — май.

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