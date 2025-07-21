Аналитики ЕАБР сказали, что поддерживает рост экономики в Беларуси

Так, в I полугодии розничный товарооборот вырос на 9% год к году, а товарооборот общественного питания — на 4,9%, сохранив при этом темпы близкие к уровню января-мая. Аналитики добавляют, что устойчивый рост сохраняется в строительстве. Речь идет про +13% год к году за период с января по июнь.