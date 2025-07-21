Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

За рулем вахтового автобуса находился 29-летний Виталий Т., за последний год Госавтоинспекция семь раз штрафовала его за нарушение правил дорожного движения, уточняет Telegram-канал Shot. Водительский стаж мужчины составлял пять лет (с 2020 года). По данным СК, водителю 52 года, и при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.