Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с обрыва. Погибли 13 человек, 20 пострадали. Трагедия произошла на территории Денисовского ГОКа. «КамАЗ» с пассажирским кузовом перевозил работников шахты «Восточная Денисовская». О том, что известно об аварии — в материале «Газеты.Ru».
ДТП с вахтовым автобусом произошло в ночь на понедельник, около 3:20 по местному времени (21:20 в воскресенье по московскому) в Нерюнгринском районе. Пассажирский «НефАЗ» на шасси «КамАЗа» упал с обрыва в глубокий овраг на территории горнообогатительного комбината (ГОК) «Денисовский».
«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки “КамАЗ” при перевозке работников шахты “Восточная Денисовская” совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв. По данным оперативных служб есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении прокуратуры Якутии.
На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что вахтовый автобус лежит в глубоком овраге вверх колесами. У него сильно смята кабина и пассажирский кузов.
Данные о числе погибших и пострадавших в ДТП разнятся. Изначально пресс-служба МВД Якутии сообщила, что в автобусе, упавшем с 25-метрового обрыва, ехало 36 человек, 14 из которых погибли.
«В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В момент аварии вахтовый автобус перевозил 33 человека, 13 из них погибли, уточнили позднее в республиканском МЧС.
По данным SakhaDay, в ДТП в Нерюнгри погибли:
Долотов Сергей Александрович, 09.06.1975 г. р, горный мастер;
«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых 10 госпитализированы (двое в тяжёлом состоянии) и 10 человек на амбулаторном лечении», — сообщили в МЧС.
На место аварии прибыли сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, а также представители прокуратуры. Ведется расследование.
СК России по Республике Саха (Якутия) завел уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано на сайте ведомства. По версии следствия, 52-летний водитель при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
Упал с обрыва ночью.
В Интернете появилась видеозапись с моментом падения автобуса с вахтовиками. На кадрах, которые приводит паблик «Авто 14» в соцсети «ВКонтакте», видно, что.
автобус двигался по дороге в темное время суток.
Затем он приближается к краю проезжей части и заваливается набок. На фото, опубликованных оперативными службами, видно, что край проезжей части был огражден низким металлическим отбойником. При ДТП полноприводный «КамАЗ» смял его.
За рулем вахтового автобуса находился 29-летний Виталий Т., за последний год Госавтоинспекция семь раз штрафовала его за нарушение правил дорожного движения, уточняет Telegram-канал Shot. Водительский стаж мужчины составлял пять лет (с 2020 года). По данным СК, водителю 52 года, и при перевозке рабочих не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В Минздраве Якутии уточнили, что с места происшествия в Нерюнгринскую районную больницу доставили 20 человек.
«На данный момент госпитализировано 10 человек, из них состояние 2 пациентов оценивается как тяжелое, 8 пациентов находятся в средней степени тяжести. Ещё 9 пострадавших осмотрены амбулаторно», — говорится в сообщении регионального минздрава по состоянию на 2:50 мск.
У рабочих, которым не потребовалась госпитализация, диагностированы ушибы и ссадины, один человек получил перелом лодыжки, еще один — скончался от полученных травм. В Нерюнгри вылетела бригада центра медицины катастроф из Якутска.
Глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание с Правительством и Администрацией республики, начав его минутой молчания по погибшим в ДТП на ГОК «Денисовский» в Нерюнгри. Он поручил обеспечить помощь раненым и сообщил, что вылетит на место аварии на ГОК «Денисовский».
«На месте работает команда Республиканского центра медицины катастроф, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Вечером вылетаю в Нерюнгринский район, чтобы на месте провести совещание и решить вопросы по обеспечению необходимой помощью семей погибших и пострадавших», — заявил Николаев.
Объявлен траур.
Из-за ДТП с массовой гибелью людей в Нерюнгринском районе Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации и траур, сообщается в Telegram-канале администрации района.
«В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК “Денисовский” 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги», — отмечается в сообщении.
Что добывают на «Денисовском».
Денисовский ГОК, на территории которого произошла авария, входит в состав угледобывающей компании «Колмар». Он отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения (центральная и восточная части), говорится на сайте компании.