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Прокуратура требует вернуть в госсобственность земли у реки Тыльжа

Неманская городская прокуратура Калининградской области провела проверку законности использования земельных участков в посёлке Гудково.

Источник: Бизнес-Калининград

По результатам проверки выявлены серьёзные нарушения законодательства.

Установлено, что участки общей площадью 13 тысяч квадратных метров, расположенные вдоль береговой линии реки Тыльжа, были незаконно переданы в частную собственность.

Важно отметить, что согласно действующему законодательству полоса земли вдоль береговой линии любого водного объекта является территорией общего пользования. Приватизация таких участков категорически запрещена.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала судебные разбирательства. В суд направлены исковые заявления о возврате земельных участков в государственную собственность.

В настоящее время дела находятся на рассмотрении в суде. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию и принимает меры для восстановления законности в сфере использования береговой полосы.