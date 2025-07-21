Прокуратура требует вернуть в госсобственность земли у реки Тыльжа

По результатам проверки выявлены серьёзные нарушения законодательства.
Установлено, что участки общей площадью 13 тысяч квадратных метров, расположенные вдоль береговой линии реки Тыльжа, были незаконно переданы в частную собственность.
Важно отметить, что согласно действующему законодательству полоса земли вдоль береговой линии любого водного объекта является территорией общего пользования. Приватизация таких участков категорически запрещена.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала судебные разбирательства. В суд направлены исковые заявления о возврате земельных участков в государственную собственность.
В настоящее время дела находятся на рассмотрении в суде. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию и принимает меры для восстановления законности в сфере использования береговой полосы.