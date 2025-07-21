УФАС Хабаровска порекомендовало продавцам ограничить наценки перед 1 сентября

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю напомнило торговым сетям о необходимости ответственного подхода к ценообразованию в преддверии сезона школьных покупок. Ведомство рекомендует ограничить наценки на товары для детей, чтобы обеспечить их доступность для семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.