УФАС Хабаровска порекомендовало продавцам ограничить наценки перед 1 сентября

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю напомнило торговым сетям о необходимости ответственного подхода к ценообразованию в преддверии сезона школьных покупок. Ведомство рекомендует ограничить наценки на товары для детей, чтобы обеспечить их доступность для семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Антимонопольная служба призывает бизнес добровольно присоединиться к инициативе по сдерживанию цен на школьные принадлежности, одежду и обувь. В случае выявления необоснованного роста цен или иных нарушений УФАС примет меры реагирования, включая штрафы.
Соблюдение этих мер поможет защитить интересы потребителей и предотвратить спекуляции в период повышенного спроса. Контроль над ценообразованием особенно важен в преддверии нового учебного года, когда семьи активно готовят детей к школе.