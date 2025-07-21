В Казахстане самый высокий уровень годовой инфляции среди стран ЕАЭС

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистику об индексах потребительских цен в ЕАЭС.
В документе сказано, что самый высокий уровень годовой инфляции среди стран ЕАЭС сложился в Казахстане — 11,8%.
К тому же, в республике зафиксирован самый высокий прирост цен на продовольственные товары — 7,6%. Для сравнения, в Беларуси — на 7,2%, в Кыргызстане — на 5,6%.
Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане — на 4,5%. А вот в Армении напротив, произошло снижение на 0,8%.
Также в Казахстане отмечается значительный прирост цен на платные услуги — на 8,7%.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июне по сравнению с маем составил 100,3%, с декабрем 2024 года — 104,2%.