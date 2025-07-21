Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане самый высокий уровень годовой инфляции среди стран ЕАЭС

Высокий прирост цен на продовольственные товары.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистику об индексах потребительских цен в ЕАЭС.

В документе сказано, что самый высокий уровень годовой инфляции среди стран ЕАЭС сложился в Казахстане — 11,8%.

К тому же, в республике зафиксирован самый высокий прирост цен на продовольственные товары — 7,6%. Для сравнения, в Беларуси — на 7,2%, в Кыргызстане — на 5,6%.

Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане — на 4,5%. А вот в Армении напротив, произошло снижение на 0,8%.

Также в Казахстане отмечается значительный прирост цен на платные услуги — на 8,7%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в июне по сравнению с маем составил 100,3%, с декабрем 2024 года — 104,2%.