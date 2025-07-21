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КГИОП дал добро на реставрацию Пискаревского кладбища в Петербурге

На Пискаревском кладбище в Петербурге начали ремонт и реставрацию части ограды. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

По проекту КГИОП на Аллее Памяти очистят камень трёх стен, отреставрируют кирпичную кладку и известняковые блоки. В мастерской восстановят металлические элементы ограды у входа и на Аллее Памяти.

Блокадной зимой 1941−1942 годов Пискарёвское кладбище стало главным местом захоронения погибших при обстрелах и бомбёжках, а также умерших от ран в госпиталях защитников Ленинграда. Мемориал открыт 9 мая 1960 года в честь пятнадцатилетия победы.

Казанская церковь в Зеленогорске на Приморском шоссе прошла масштабную реставрацию фасадов и кровли. Реставраторы очистили фасады, восстановили штукатурку и декоративные элементы, такие как киоты, кокошники, закомары и карнизы.