КГИОП дал добро на реставрацию Пискаревского кладбища в Петербурге

Блокадной зимой 1941−1942 годов Пискарёвское кладбище стало главным местом захоронения погибших при обстрелах и бомбёжках, а также умерших от ран в госпиталях защитников Ленинграда. Мемориал открыт 9 мая 1960 года в честь пятнадцатилетия победы.