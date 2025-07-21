Рекордные 459 лифтов в многоквартирных домах Казани заменят в этом году

В этом году в рамках капитального ремонта в Казани заменят рекордное количество лифтов — 459 подъемников в 141 многоквартирном доме. Срок их службы истекал в этом году. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«За последние годы это рекордная цифра — для сравнения за три предыдущих года было заменено меньше лифтов, чем мы заменим за один этот: 459 — в 2025 году и 428 лифтов за три года», — сказал спикер.
На сегодня капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 50%. На объектах задействована 21 подрядная организация. Им необходимо до 15 августа привести в нормативное состояние системы отопления, фасады и кровлю. Другие работы необходимо выполнить до 1 ноября.
Всего в этом году в программу включены 226 многоквартирных домов. За 18 лет реализации программы приведены в нормативное состояние 4191 МКД, где заменили 3241 лифтов.
Диляра Гафурова.