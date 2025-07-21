Новосибирский «Светофор» добился отмены крупного штрафа от Роспотребнадзора

За нарушение прав потребителей компанию также оштрафовали на 300 тысяч. Но она обжаловала это наказание в Арбитражном суде НСО. Фемида встала на сторону бизнесменов: решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16 июня 2025 года постановление Управления о назначении ООО «Торгсервис 54» административного наказания за нарушения в сфере прав потребителей отменено.