Новосибирский «Светофор» добился отмены крупного штрафа от Роспотребнадзора

Ранее санитарные врачи Новосибирской области провели две внеплановые проверки в магазинах ООО «Торгсервис54», которые более известны как «Светофор». Инспекция наведалась в торговые точки, чтобы провести санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) и проверить, не нарушаются ли права потребителей.
Во время проверки специалисты регионального Управления Роспотребнадзора нашли в магазинах нарушения санитарно-эпидемиологического характера. ООО «Торгсервис 54» оштрафовали на 300 тысяч рублей, который был вовремя оплачен.
За нарушение прав потребителей компанию также оштрафовали на 300 тысяч. Но она обжаловала это наказание в Арбитражном суде НСО. Фемида встала на сторону бизнесменов: решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16 июня 2025 года постановление Управления о назначении ООО «Торгсервис 54» административного наказания за нарушения в сфере прав потребителей отменено.
«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, выражая свое несогласие с данным судебным актом, направило в суд соответствующую жалобу в порядке апелляционного производства», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что «Светофор» не накажут после массовых рейдов новосибирского Роспотребнадзора.