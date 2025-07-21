До Шуваловского и до Глухарской. В Петербурге реанимировали пятую линию метро

В генплане участок «Шуваловский проспект» вписан в так называемую первую очередь — то есть до 2030 года. Но в ней порядка 18 станций, и не во все, прямо говоря, верится (например, в продолжение фиолетовой линии дальше — до станций «Магистраль 31» и «Коломяжская»). В госпрограмме на те же пять лет указаны лишь 10 станций — без конкретики. В начале года вице-губернатор Николай Линченко называл фиолетовый участок среди этой десятки до 2030-го года. И к тому времени, кстати, уведомление о расторжении контракта по проектированию уже было отправлено подрядчику.