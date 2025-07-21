До Шуваловского и до Глухарской. В Петербурге реанимировали пятую линию метро

Сам конкурс объявили в июне. Речь о подготовке изменений в проект планировки под Фрунзенско-Приморскую линию метрополитена от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект» — для размещения подземной части. Стоимость — около 14 млн рублей.
Проработать надо подземную часть под Комендантским проспектом — от одноименной станции через Шуваловский проспект, где появится станционный комплекс, и до демонтажной камеры в районе Глухарской.
Протоколы опубликовали в конце прошлой недели. Победитель в них не указан, но, по данным «Фонтанки», это может быть компания «Трансэкопроект», которая неоднократно разрабатывала ППТ для подземки в Петербурге. На разработку документации дают год.
Что это за линия.
Станция «Шуваловский проспект» должна появиться на пересечении, собственно, Шуваловского и Комендантского проспектов — как и станция зеленой линии «Каменка». Напомним, проходческий щит «Надежда» прямо сейчас ползет к «Каменке» и уже проделал половину пути. Станция будет пересадочной с фиолетовой линией как раз через «Шуваловский проспект».
Подземная часть будет расположена непосредственно под перекрестком, всего будет четыре выхода через киоски из подземного вестибюля на четырех углах.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как планируемые сроки ввода станции сдвигались начиная с 2013 года. Проектную документацию, разработанную «Ленметрогипротрансом», в 2018 году позвали корректировать «Метрогипротранс». Однако до положительного заключения Главгосэкспертизы так и не дошло, а в январе Смольный расторг в одностороннем порядке два контракта с «Метрогипротрансом». Первый — на участок Красносельско-Калининской линии до «Сосновой поляны», хотя там работа по первым двум станциям участка была во многом выполнена. Второй — как раз на участок Фрунзенско-Приморской линии до «Шуваловского проспекта».
В генплане участок «Шуваловский проспект» вписан в так называемую первую очередь — то есть до 2030 года. Но в ней порядка 18 станций, и не во все, прямо говоря, верится (например, в продолжение фиолетовой линии дальше — до станций «Магистраль 31» и «Коломяжская»). В госпрограмме на те же пять лет указаны лишь 10 станций — без конкретики. В начале года вице-губернатор Николай Линченко называл фиолетовый участок среди этой десятки до 2030-го года. И к тому времени, кстати, уведомление о расторжении контракта по проектированию уже было отправлено подрядчику.
В последней схеме развития метро, которой руководствуются в Смольном, «Шуваловский проспект», явно не приоритете и не главный герой — особенно если сравнивать с петлей до «Пулково» и до «Звездной». Но продолжение Фрунзенско-Приморской линии там тоже значится в интервале до 2030 года.
А когда проект?
По данным «Фонтанки», корректирование ППТ для надземной и подземной части отрезка фиолетовой линии до «Шуваловского проспекта» — это необходимый этап для начала полноценного проектирования, начала ждут осенью. Имя подрядчика не интрига: раз уж строить участок будет «Метрострой Северной столицы» в рамках своего большого контракта с городом, то проектировать собирается «МетроПроект».
Компанию «МетроПроект» создали как 100-процентную дочку «Метростроя Северной столицы» под эгидой наращивания проектных компетенций у самого города — а не у сторонних подрядчиков. Это было частью большого передела отрасли. В ходе него не только возникла государственная петербургская компания, но также один из традиционных флагманов «Метрогипротранс» нашел нового совладельца и партнера в лице Руслана Байсарова с его компанией БТС-Мост«, а его конкурент “Ленметрогипротранс” начал терять контракты и людей, которые переходили в том числе в “МетроПроект”.
Городская компания сразу взяла на себя подряд по проектированию продолжения коричневой линии от «Каретной» до «Суворовской-1», сосредоточившись на первом участке — до станции «Лиговский проспект-2» с организацией перехода к терминалу ВСМ от действующей станции «Лиговский проспект». Второе направление «Метропроекта» — выходы с «Театральной», проект планировки для которых после долгих споров все же утвердили на месте дома быта и АЗС «Роснефти».
Теперь к этому добавят и фиолетовую линию. Напомним, строительство новой станции увязывают и с дорожным строительством в районе — в первую очередь, с продолжением Шуваловского проспекта на восток за Комендантский.