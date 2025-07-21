Власти Самары оценили себестоимость поездки в метро в 184,28 рубля

Согласно постановлению администрации Самары, себестоимость одной поездки в метро составляет 184,28 рубля. Этот расчетный тариф используется для определения размера субсидий перевозчику — МП «Самарский метрополитен».
Фактическая стоимость проезда для пассажиров с 1 января 2025 года остаётся на уровне 40 рублей при оплате наличными. Разницу между реальной себестоимостью и платой пассажиров компенсируют за счёт городского бюджета.
Отметим, что расчетный тариф регулярно пересматривается:
В 2022 году — 83,31 рубля;
В 2023 году — 81,65 рубля.
Снижение показателей в предыдущие годы было связано с планами по увеличению пассажиропотока. Однако текущие цифры демонстрируют существенный рост затрат на перевозки.
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