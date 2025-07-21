Налоговый комитет рассказал о массовом занижении стоимости жилья

Еще 9,3 тыс. сделок было заключено по цене от 1 до 3 млн сумов за кв. м, 13,5 тыс. сделок — по цене от 3 до 5 млн сумов за квадрат.
При этом реальная стоимость самого дешевого жилья в столице составляет не менее $300 за кв. м. Шерзод Кудбиев подчеркнул, что у налоговой есть конкретные данные по таким случаям.
Недобросовестные застройщики оформляют сделки по фиктивным ценам, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Остальную часть стоимости жилья покупатель оплачивает наличными.
В результате от подобных действий страдают добросовестные компании, бюджет недополучает денег, а покупатели рискуют получить мизерные компенсации при срывах сроков или банкротстве застройщика.
Шерзод Кудбиев призвал строительные компании соблюдать законы. Чиновник предложил установить минимальный порог цен на жилье. По его мнению, планку для столицы необходимо установить на уровне 7 млн сумов за кв. м, для регионов — на уровне 5 млн сумов за кв. м.
Идею поддержал председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов.