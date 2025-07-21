В Свердловской области в июле снизился госдолг

В Свердловской области на 1 июля государственный долг составил 90,1 миллиарда рублей. Он на 2,5 миллиарда стал ниже, чем в июне. Такие данные приводит Министерство финансов России.
Свердловская область находится на восьмом месте в рейтинге по объему госдолга. В списке числятся Московская и Нижнегородская области, Москва, Краснодарский край. В рейтинг попали Архангельская область, Татарстан, а также Кемеровская область.
Как уточняется, общая сумма госдолга в УрФО составила 213 миллиардов рублей. В числе лидеров — Свердловская область. На втором месте — Челябинская (порядка 76,6 миллиарда рублей) и Курганская (18,3 миллиарда рублей) области.
Напомним, что на начало апреля Свердловская область имела госдолг в размере 92,6 миллиарда рублей.