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В Свердловской области в июле снизился госдолг

На Урале снижается государственный долг.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на 1 июля государственный долг составил 90,1 миллиарда рублей. Он на 2,5 миллиарда стал ниже, чем в июне. Такие данные приводит Министерство финансов России.

Свердловская область находится на восьмом месте в рейтинге по объему госдолга. В списке числятся Московская и Нижнегородская области, Москва, Краснодарский край. В рейтинг попали Архангельская область, Татарстан, а также Кемеровская область.

Как уточняется, общая сумма госдолга в УрФО составила 213 миллиардов рублей. В числе лидеров — Свердловская область. На втором месте — Челябинская (порядка 76,6 миллиарда рублей) и Курганская (18,3 миллиарда рублей) области.

Напомним, что на начало апреля Свердловская область имела госдолг в размере 92,6 миллиарда рублей.