Самарская губерния лидирует по росту спроса на глэмпинги

«В 2021 году на старте нашего проекта мы только знакомили наших гостей с понятием и философией глэмпинг-индустрии, и здорово, что сейчас это понятие уже стало ясным и понятным среди самарских туристов! Большинство людей, интересующихся этим форматом отдыха, уже имеют четкое представление и сформированные высокие ожидания от качества сервиса и оказываемых услуг, и, мы надеемся, что эта высокая планка будет поддерживаться с развитием индустрии. Для нас этот сезон, благодаря поддержке нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, уже стал рекордным по операционным показателям, что открывает для нас новые горизонты развития, в том числе, простор для социально-значимых проектов», — прокомментировала руководитель «Альфа Глэмпинг» Анастасия Заводская.