В Березниках будут готовить работников креативных индустрий

Об этом говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 14 июля.
Директором нового суза назначен Иван Долгополов, ранее руководивший Березниковским строительным техникумом.
В краевом минобре пояснили «Ъ-Прикамье», что объединение колледжей позволит расширить список направлений подготовки и ввести новые, в том числе в сфере креативных индустрий.
Кроме того, слияние и увеличение численности студентов позволит учреждению в будущем заявляться на федеральные проекты по модернизации материальной базы, так как крупные учреждения выигрывают гранты на приоритетных началах, добавили в ведомстве. Слияние двух учреждений позволит также объединить ресурсы в рамках одной профессиональной образовательной организации, оптимизировать структуру управления. Все сэкономленные средства будут направлены на укрепление учебно-производственной базы нового учреждения и приведение ее в нормативное состояние, а также на повышение средней оплаты труда сотрудников. Слияние двух колледжей не приведет к сокращению педагогов и учебных групп, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, краевые власти сейчас активно поддерживают развитие креативных индустрий. Так, в начале года в Пермском крае создан Фонд креативных индустрий. Он занимается разработкой комплекса мер по развитию креативной экономики, а также развитием культурной среды региона.