В Березниках будут готовить работников креативных индустрий

Кроме того, слияние и увеличение численности студентов позволит учреждению в будущем заявляться на федеральные проекты по модернизации материальной базы, так как крупные учреждения выигрывают гранты на приоритетных началах, добавили в ведомстве. Слияние двух учреждений позволит также объединить ресурсы в рамках одной профессиональной образовательной организации, оптимизировать структуру управления. Все сэкономленные средства будут направлены на укрепление учебно-производственной базы нового учреждения и приведение ее в нормативное состояние, а также на повышение средней оплаты труда сотрудников. Слияние двух колледжей не приведет к сокращению педагогов и учебных групп, подчеркнули в ведомстве.