WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет

По словам жителей Газы, а также нынешних и бывших израильских и иностранных чиновников, в начале войны ХАМАС полагался на налоги, взимаемые с коммерческих грузов, и на конфискацию гуманитарной помощи. Группировка регулярно проверяла товары на контрольно-пропускном пункте «Рафах» (до его закрытия в прошлом году) и на КПП «Керем-Шалом», хотя он находился под контролем израильской армии, рассказал один из жителей, работавших на границе. Она также досматривала склады и рынки. В то же время ООН, ЕК и международные гуманитарные организации заявили, что у них нет доказательств того, что ХАМАС систематически воровал гуманитарные грузы. Израильские власти также не предоставили доказательств хищения, сообщает WP.