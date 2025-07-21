Скандальная стройка «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге заморожена до середины осени

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер распорядился приостановить строительные работы компании «Атомстройкомплекс» на улице Раевского в Екатеринбурге. Об этом стало известно по итогам выездного совещания с участием мэра города Алексея Орлова, его заместителя Рустама Галямова и владельца строительной компании Валерия Ананьева.
По словам Рустама Галямова, объект проходит независимую экспертизу. Эксперты проверяют корректность проектных решений, включая расчеты по фундаментам и сваям. До завершения обследования строительные работы будут полностью остановлены. Объект, вызывавший волну недовольства жителей и ставший причиной появления трещин на придомовой территории, будет заморожен как минимум до 20 октября.
Полная проектная документация будет предоставлена чиновникам не только по стройке, но и по зданию на Раевского, 4. Также планируются дополнительные инженерные изыскания.
Во время осмотра объекта Денис Паслер потребовал от застройщика обеспечить безопасность и начать открытое взаимодействие с жителями пострадавшего дома.
ЕАН писал, что жильцы 26-этажного дома на улице Раевского сообщили о появлении трещин на придомовой территории после старта строительства нового здания. По словам жильцов, разрушения начались после начала строительства нового жилого здания всего в 10 м от их дома. Жильцы направили жалобы в департамент государственного жилищного и строительного надзора, в региональное управление МЧС и Генеральную прокуратуру. Эксперты предполагают, что к образованию трещин могли привести ошибки в расчетах нагрузки или нарушения технологии при установке шпунтового ограждения котлована. После обращений жильцов мэрия попросила застройщика остановить работы. «Атомстройкомплекс» 11 июля становил технику и выслал специалистов для обследования площадки. Затем Следственный комитет возбудил уголовное дело.