Скандальная стройка «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге заморожена до середины осени

ЕАН писал, что жильцы 26-этажного дома на улице Раевского сообщили о появлении трещин на придомовой территории после старта строительства нового здания. По словам жильцов, разрушения начались после начала строительства нового жилого здания всего в 10 м от их дома. Жильцы направили жалобы в департамент государственного жилищного и строительного надзора, в региональное управление МЧС и Генеральную прокуратуру. Эксперты предполагают, что к образованию трещин могли привести ошибки в расчетах нагрузки или нарушения технологии при установке шпунтового ограждения котлована. После обращений жильцов мэрия попросила застройщика остановить работы. «Атомстройкомплекс» 11 июля становил технику и выслал специалистов для обследования площадки. Затем Следственный комитет возбудил уголовное дело.