В Новосибирске завершат предпроект по продлению Красного проспекта к 2026 году

Новый участок проспекта хотят проложить от улицы Аэропорт до улицы Краузе. Его протяжённость составит 5,2 км, и после завершения работ длина Красного проспекта вырастет почти до 12 км. Проект направлен на улучшение транспортной ситуации: он поможет напрямую связать центр с отдалёнными микрорайонами Снегири и Родники.