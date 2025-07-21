В Новосибирске завершат предпроект по продлению Красного проспекта к 2026 году

В Новосибирске до ноября 2026 года планируют завершить предпроектные работы по продлению Красного проспекта — главной улицы города. Об этом сообщает ТАСС. Финансирование на данном этапе составит 60 миллионов рублей.
Новый участок проспекта хотят проложить от улицы Аэропорт до улицы Краузе. Его протяжённость составит 5,2 км, и после завершения работ длина Красного проспекта вырастет почти до 12 км. Проект направлен на улучшение транспортной ситуации: он поможет напрямую связать центр с отдалёнными микрорайонами Снегири и Родники.