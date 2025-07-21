Четыре нелегальных аттракциона работали в Феодосии

В Феодосии снова обнаружили аттракционы, которые работали с нарушениями. Об этом рассказал главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
В ходе совместной проверки, проведенной прокуратурой и Гостехнадзором на пляжах, были обнаружены четыре аттракциона, предоставляющие развлекательные услуги, которые не были зарегистрированы и не соответствовали требованиям безопасности. По результатам проверки начата совместная работа ведомств.
Ранее десять опасных аттракционов, которые не прошли обязательную государственную регистрацию, обнаружили в Евпатории.