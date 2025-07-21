Заключен контракт на обновление схемы развития новосибирского метро

Застройщику необходимо создать подробную схему, включающую трассы новых линий, расположение станций, пересадочных пунктов, вестибюлей, тоннелей, эстакад и помещений для электропоездов. Кроме того, будет произведена оценка примерной стоимости и временных рамок реализации проекта. На реализацию проекта отводится 250 дней.