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Заключен контракт на обновление схемы развития новосибирского метро

Подрядчику предстоит разработать детальную схему: с прохождением новых веток, размещением станций, пересадочных узлов.

Сегодня подписали соглашение с компанией «Минскметропроект» касательно модернизации генерального плана развития новосибирского метро. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Застройщику необходимо создать подробную схему, включающую трассы новых линий, расположение станций, пересадочных пунктов, вестибюлей, тоннелей, эстакад и помещений для электропоездов. Кроме того, будет произведена оценка примерной стоимости и временных рамок реализации проекта. На реализацию проекта отводится 250 дней.

Бюджет составляет 49 миллионов рублей, средства будут выделены из городского бюджета. Новая схема станет фундаментом для перспективного развития метрополитена и увеличения протяженности сети, принимая во внимание нужды нынешних и будущих жителей города.