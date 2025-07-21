Заключен контракт на обновление схемы развития новосибирского метро

Сегодня подписали соглашение с компанией «Минскметропроект» касательно модернизации генерального плана развития новосибирского метро. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.
Застройщику необходимо создать подробную схему, включающую трассы новых линий, расположение станций, пересадочных пунктов, вестибюлей, тоннелей, эстакад и помещений для электропоездов. Кроме того, будет произведена оценка примерной стоимости и временных рамок реализации проекта. На реализацию проекта отводится 250 дней.
Бюджет составляет 49 миллионов рублей, средства будут выделены из городского бюджета. Новая схема станет фундаментом для перспективного развития метрополитена и увеличения протяженности сети, принимая во внимание нужды нынешних и будущих жителей города.