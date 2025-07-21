В Волгоградской области подешевели овощи

Из плодоовощной продукции свекла подешевела на 14,3% до 67,52 ₽, огурцы — на 8,5% до 86,42 ₽, картофель — на 6,6% до 79,50 ₽, помидоры — на 6,3% до 148,68 ₽, белокочанная капуста — на 6,2% до 47,24 ₽, морковь — на 5,6% до 71,53 ₽, репчатый лук — на 5,1% до 56,93 ₽, а бананы — на 0,7% до 153,23 ₽