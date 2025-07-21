В Волгоградской области подешевели овощи

В период с 8 по 14 июля 2025 года наблюдалось снижение цен на ряд продуктов. Так, стоимость куриных яиц уменьшилась на 2,8% и составила 71,25 ₽ Цены на полукопченую и варено-копченую колбасы снизились на 2,5%, достигнув 571,66 ₽
Среди мясных продуктов свинина подешевела на 1,1% и теперь стоит 371,17 ₽
Среди круп отмечено снижение цен на гречневую на 1,4%, до 48,98 ₽
Из плодоовощной продукции свекла подешевела на 14,3% до 67,52 ₽, огурцы — на 8,5% до 86,42 ₽, картофель — на 6,6% до 79,50 ₽, помидоры — на 6,3% до 148,68 ₽, белокочанная капуста — на 6,2% до 47,24 ₽, морковь — на 5,6% до 71,53 ₽, репчатый лук — на 5,1% до 56,93 ₽, а бананы — на 0,7% до 153,23 ₽
В то же время цены на яблоки поднялись на 0,2% до 145,76 ₽ Также зафиксировано повышение цен на вермишель (+2,0%) до 74,36 ₽, макаронные изделия (+1,7%) до 92,57 ₽ и печенье (+1,6%).