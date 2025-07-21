«Воронеж-пласт» получил 29 млн рублей убытка в 2024 году

ЗАО «Воронеж-Пласт» было зарегистрировано в Воронеже в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставный капитал — 111,9 млн руб. Актуальная информация об учредителях не раскрывается. В 2014—2022 годах компанией владели ООО «Специализированный застройщик “Домостроительный комбинат”» (основатель ДСК — сенатор от региона Сергей Лукин), чешское Sitel. Spol. S R.O. и два уже ликвидированных юрлица. Управляющий — Алексей Степанов. Он также руководит новоусманским «В-Пласт» с аналогичным видом деятельности.