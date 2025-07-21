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В Казани произошел сбой при оплате проезда в метро

Причина — перезагрузка терминалов и турникетов.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 21 июля, жители Казани пожаловались на трудности с оплатой проезда в метрополитене. В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что сбой был временным.

Причиной этого стала перезагрузка терминалов и турникетов, которая обычно занимает несколько минут. В предприятии заверили, что сейчас все работает, передает «Реальное время».

Ранее стало известно, что в Казани станция метро «Авиастроительная» на год сменит название. Переименование связано с партнерским соглашением с ФК «Рубин» и 20-летием запуска метро в городе.