В Казани произошел сбой при оплате проезда в метро

В понедельник, 21 июля, жители Казани пожаловались на трудности с оплатой проезда в метрополитене. В МУП «Метроэлектротранс» пояснили, что сбой был временным.
Причиной этого стала перезагрузка терминалов и турникетов, которая обычно занимает несколько минут. В предприятии заверили, что сейчас все работает, передает «Реальное время».
Ранее стало известно, что в Казани станция метро «Авиастроительная» на год сменит название. Переименование связано с партнерским соглашением с ФК «Рубин» и 20-летием запуска метро в городе.